Digitale Transformation im Holzbau

Holistisches Hightech-Konzept

Wie kann man Smart Home-Tools, nachhaltige Architektur und Assisted Living im traditionellen Holzbauverbinden? Und wie lässt sich ein zeitgemäßes Wohnkonzept realisieren, welches modernes Design, natürliche Baustoffe, gesundes Wohnklima und einen von Anfang an mitgedachten Einsatz von innovativer Technologie beinhaltet? „Üblicherweise entsteht ein Haus so, dass der*die Architekt*in plant, der*die Baumeister*in umsetzt und am Ende Installateur*in und Elektriker*in ihre Geräte und Ausstattungen verbauen. Um das Haus der Zukunft zu schaffen, sind wir bewusst einen ganz neuen Weg gegangen“, erzählt Michael Rohrmair, Gründer & CEO des 2020 gegründeten Start-up-UnternehmensTechwoodhomes.„Wir haben dazu Architekt*innen, Baumeister*innen sowie Hardware- und Software-Expert*innen versammelt und innovative Ideen und Lösungen erarbeitet, bei denen die Technik von Beginn an in der Gesamtkonstruktion eines Gebäudes berücksichtigt wird.“

Wie diese Symbiose aus nachhaltigen Baumaterialien, smarter Technik und erneuerbarer Energienutzung in der Praxis aussieht, kann man nun erstmals in Gaaden bei Mödling bewundern: Dort stehen insgesamt zehn in modularer Holzbauweise errichtete Doppelhäuser zum Verkauf, die in puncto Bauausführung, Energieeffizienz, Komfort und Ausstattung den Weg in ein technologisch neues Zeitalter ebnen. Rohrmair: „Sämtliche benötigte Sensoren, Kameras und Verkabelungen sind bereits in den Grundrissen und der Architektur der Doppelhäuser verarbeitet. Das bedeutet, dass unsere Kunden ihr individuelles Modulhaus virtuell besichtigen und die gewünschte Ausstattung anhand eingegebener Wunschparameter konfigurieren können."