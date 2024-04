Die Karten im Bau liegen auf dem Tisch: Steigende und volatile Baustoffkosten, Fachkräftemangel und steigende Zinssätze bremsen Wohnungs- und Bauwirtschaft aus. Unumgänglich sind deshalb Wege abseits klassischer Baupfade, zukunftsorientierte Lösungen wie die Nutzung serieller Vorfertigung eine attraktive Alternative. Wie diese Lösung optimalerweise umgesetzt werden kann, zeigt sich beim Bau des Studierendenwohnheims MO Campus in Bonn. In unmittelbarer Nähe zum Rhein und zum ehemaligen Regierungsviertel sind in zwei viergeschossigen Solitären 55 Apartments mit eigenen Badezimmern entstanden. Aufgrund gleicher Grundrisse in den Sanitärräumen entschieden sich die Verantwortlichen für industriell vorgefertigte Installationswände von Tecesystem. Entscheidend dabei war das frühzeitige Miteinander aller am Bau beteiligten Gruppen – von der Carl Richard Montag Förderstiftung als Bauherr über Prof. Schmitz Architekten bis hin zum ausführenden Handwerksbetrieb.