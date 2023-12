Energieverbrauch in Gebäuden transparent machen

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz haben in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Davon profitieren verschiedenste Bereiche, so steht unter anderem auch die Gebäudeautomation im Fokus. Wenig Wunder, hat moderne Gebäudeautomation doch das Potenzial, den Energieverbrauch in heimischen Gebäuden erheblich zu reduzieren und gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen. Und das nicht nur im privaten Wohn-Sektor. In Gewerbe- und Industriebauten könnten Studien zufolge durch die Nachrüstung von Systemen zur Gebäudeautomation im Durchschnitt über 40 Prozent thermische und bis zu 25 Prozent elektrische Energie eingespart werden.

So kommt eine Studie von Waide Strategic Efficiency beispielsweise für den Fall, dass die Anforderungen der Gebäudeautomation der EPBD 2018 (Energy Performance of Buildings Directive) im Nichtwohngebäudesektor umgesetzt werden, zum Schluss, dass dadurch Einsparungen an Primärenergie von europaweit jährlich 14 Prozent umgesetzt werden können.

Gebäude sind auch in Österreich für einen erheblichen Teil des Energieverbrauchs im Land verantwortlich und dieser Verbrauch hat wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Die Reduzierung des Energieverbrauchs in Gebäuden ist dabei nicht nur eine Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu verringern, sondern auch, die Betriebskosten zu senken und die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten. „Der Gebäudesektor ist ein wesentlicher Hebel um Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. Umfassend sanieren bedeutet einen großen Schritt in Richtung Klimaschutz zu machen, die Versorgungssicherheit voranzutreiben und die regionale Wirtschaft zu stärken“, betont beispielsweise Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. „Durch die Verbesserung der Energieeffizienz unserer Gebäude tragen wir nicht nur zur Reduktion der CO₂-Emissionen bei, sondern wir machen uns auch unabhängiger von unsicheren Rohstoffimporten“, ergänzt Bernd Vogl, seines Zeichens Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds.