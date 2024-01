Erfolgreiche Sanierung

Verarbeitet wird das Gemüse frisch am Hof: In der Halle wird das Gemüse gewaschen, gebündelt und geschlichtet. Dabei fällt natürlich viel Grobschmutz an. Damit das Waschwasser auch bei erhöhtem Grobschmutzanteil kontrolliert abläuft, entschied sich Familie Moritz, die Entwässerungstechnik im Rahmen der Sanierung zu optimieren. Diese sollte langlebig und mit dem Stapler problemlos befahrbar sein. „Herr Moritz nahm direkt mit uns Kontakt auf und wir haben ohne lange Umschweife sehr kurzfristig einen Vor-Ort-Termin vereinbart“, erinnert sich Mario Kokot, Vertriebsleiter bei Aschl, einem führenden Spezialisten für Entwässerungstechnik aus Edelstahl. „Aufgrund des engen Bauzeitenplans erhielt das Projekt eine besonders schnelle Betreuung“, so Kokot. Aschl setzte anschließend mit einer randverstärkten Kastenrinne inkl. Bodenablauf und einer Grobschmutz-Wanne die effiziente und individuell zugeschnittene Entwässerungslösung um. Im Lagerraum sowie in den Kühlräumen wiederum leiten fünf Bodenabläufe Eurosink Junior anfallendes Kondenswasser sicher ab.

Die Kastenrinne von Aschl wurde speziell für Abwässer mit hohem Feststoffanteil entwickelt und ist deshalb optimal für die Entwässerung in der Lebensmittelverarbeitung geeignet. Das große Seiten- und Längsgefälle der Rinne sorgt für eine hohe Ablaufleistung. Das Wasser wird anschließend in den angeschlossenen Bodenablauf Eurosink Junior geleitet. So trocknet der Boden schneller und die Rutschgefahr wird verringert. Die Grobschmutz-Wanne kann noch mehr Feststoffe und Pflanzenreste fassen: Die quadratische Bodenwanne mit begehbarem Gitterrost punktet mit ihrem sehr großen Schmutzfangkorb mit bis zu 14 Liter Volumen. Die Bodenwanne eignet sich auch zum Entleeren von Putz- und Reinigungsmaschinen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwässerungstechnik von Aschl“, resümiert Lisa Moritz. „Die Wasserabfuhr funktioniert einwandfrei, kein Vergleich zu früher.“