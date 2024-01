Österreich schlägt Deutschland mit 15 zu 7. Jedenfalls, wenn es um den Einbau von Wärmepumpen im Wohnbau geht. Laut Zahlen der European Heat Pump Association (EHPA) wurden in Österreich im vergangenen Jahr knapp 15 Geräte pro 1.000 Haushalte installiert – und damit doppelt so viel wie in Deutschland. Im europäischen Vergleich liegt Österreich allerdings nur im Mittelfeld. Weit vorne liegen die Nordeuropäer: Finnland, Norwegen und Schweden.

Zudem hat der Schwung um Verlauf des Jahres 2023 „deutlich nachgelassen“, so Thomas Mader, Geschäftsführer des Haus- und Systemtechnikhersteller Stiebel Eltron Österreich. Eine spürbaren Schub erhofft sich Mader von der erhöhten Bundesförderung für den Umstieg von fossilen Heizungen auf grüne Alternativen, die 2024 in Kraft tritt. Mader: „Hausbesitzer, die von den neuen Förderpauschalen profitieren wollen, können also jetzt mit der Planung beginnen.“