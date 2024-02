Präzise Messungen: Der Schlüssel zum Projekterfolg

Der Klassiker

Der Zollstock, oft auch als Meterstab bezeichnet, ist wohl das am weitesten verbreitete Messwerkzeug. Es gibt kaum ein Tischler*in, dessen Zollstocktasche leer bleibt. Egal, ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt ist der analoge Begleiter schnell einsatzbereit und wurde bereits 1886 zum Patent angemeldet. Mittlerweile gibt es kaum ein Handwerk, dass nicht mit Meterstäben arbeitet. Aus unterschiedlichen Materialien in den Längen 1,2 und 3m gefertigt, erreicht man eine dem handwerklichen Standard entsprechende Präzision. Wer sein Gesellen- oder Meisterstück damit fertigt, ist gut beraten den eingesetzten Meterstab dem jeweiligen Prüfungsstück beizulegen. Kleinere Toleranzen zwischen Meterstab der zu prüfenden Person und Meterstab der Prüfer könnten das Ergebnis negativ beeinflussen.

Auch das Bandmaß hat in diesen Zeiten seine Berechtigung noch nicht verloren. Analog aber auch digital mit Bluetooth vernetzt, können Maße leicht in einer Aufmaßapp hinterlegt werden. Gerade große Strecken können damit präzise ab- und ausgemessen werden. Aber auch an Stellen, an denen der Meterstab an seine Grenzen kommt, z.B. in Nischen, kann man mit einem Maßband schneller an belastbare Maße kommen. Wird es Rund, kann man beispielsweise mit einem Maßband sehr einfach den Umfang einer runden Säule messen. Soll diese verleistet, verkleidet oder umbaut werden. Lässt sich durch den Umfang einfach der Radius oder Durchmesser errechnen. So hat man Maße, die belastbar sind, um in die Planung oder Fertigung einzusteigen.