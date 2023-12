Intuitiv bedienbare, wasserspendende Designobjekte

Die organisch geformte Außenhülle des Atmosphere by Krallerhof umschließt mehrere Saunen, einen Ruheraum, die Blaue Grotte, einen Yoga-Raum sowie ein Café am See. Dabei spiegelt sich in jedem Bereich die Grundidee des Entwurfs wider, die geprägt ist von Natürlichkeit, Harmonie und Eleganz. Schlichter Sichtbeton, regionales Holz, Alpenmarmor und Glas sind die vorherrschenden Materialien, die auch die Farbpalette der Innenausstattung vorgeben. Passend zu dieser reduzierten Gestaltung sind die Duschbereiche und Toiletten mit den minimalistischen Armaturen, monolithischen Brausen und innovativen Thermostaten der Kollektion Axor One ausgestattet. Hadi Teherani begründet seine Wahl der Produkte mit ihrer komfortablen Bedienbarkeit und der Tatsache, dass sie sich aufgrund ihres Designs und ihrer Oberfläche in Edelstahl-Optik perfekt in die Innenarchitektur integrieren. „Unter der Dusche oder am Waschbecken sollte man nicht überlegen müssen, wie die Armatur bedient wird“, so Hadi Teherani. „Gerade in einem Spa muss alles intuitiv zu bedienen sein, muss sich auch das An- und Abstellen der Dusche ganz natürlich anfühlen. Denn auch das trägt zur Entspannung und zum regenerativen Erlebnis bei.“ Die Axor One Thermostatmodule sind mit großen Drucktasten ausgestattet, die sich selbst mit seifigen Händen einfach bedienen lassen. Die Einhebel-Waschtischarmatur mit mechanischen Armaturengriffen mit Select-Technologie bietet eine neue Art der Interaktion: durch einfaches Herunterdrücken wird das Wasser an- oder abgestellt; durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Temperatur erhöht. Die Kombination aus schlanker Silhouette und makelloser Oberfläche in Edelstahl-Optik machen die Armaturen zum wasserspendenden Designobjekt am Waschtisch. Unter der Dusche bietet die Axor One Kopfbrause 280 1jet mit der Strahlart PowderRain und Rain in Kombination ein sinnliches Duscherlebnis. Abgerundet wird die Gestaltung der Dusch- und Toilettenbereiche mit Axor Universal Circular Accessoires. Die – wie die Axor One Produkte auch – in Zusammenarbeit mit Barber Osgerby gestalteten Accessoires sind hochfunktionale Designobjekte mit zeitlos-eleganter Formensprache. Mit ihren klaren Linien und abgerundete Ecken passen die Accessoires perfekt zur Axor One Kollektion und runden so das minimalistische Gesamtkonzept des Atmosphere by Krallerhof Spas ab.