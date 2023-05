Für die Anschaffung einer Wärmebildkamera gilt es, folgende Parameter in die Entscheidungsfindung miteinfließen zu lassen. Hier sind die Infrarotauflösung, die thermische Empfindlichkeit NETD, das Sichtfeld FOV und die Berechnung der kleinsten Messfeldgröße IOV-Wert entscheidend für die thermografischen Möglichkeiten. Die Infrarotauflösung gibt einen Hinweis auf die Anzahl der Messpunkte und somit über die Qualität des entstandenen Bildes. Multipliziert man die Anzahl der Pixel, erhält man die genaue Anzahl der Messpunkte. Möchte man bei Aufnahmen größerer Objekte wie z. B. bei der Gebäudethermografie später mehr ins Detail gehen, so ist man gut beraten, hier auf einen möglichst hohen Wert zu setzen. Grundsätzlich verhält es sich hier genau wie bei jeder anderen Kamera: je höher die Anzahl der Pixel, umso höher ist die Qualität der Aufnahme. Die thermische Empfindlichkeit einer Kamera wird auch als Rauschmaß bezeichnet. Der Wert wird in mK angegeben und gibt Aufschluss über die thermische Auflösung. Hier sollte auf einen möglichst geringen Wert geachtet werden. Je geringer das Rauschmaß, desto höher ist die Auflösung. Der FOV-Wert wird in Grad angegeben und gibt einen Aufschluss über das Sichtfeld der Kamera. Zu beachten ist, dass sowohl Modelle mit festen Brennweiten, aber auch Kameramodelle mit der Möglichkeit eines Objektivwechsels erhältlich sind. Während die Modelle, die für den Einstieg in die thermische Fotografie gedacht sind, über eine feste Brennweite verfügen, sind Wechselobjektive nur im professionellen Bereich anzutreffen. Der IOV-Wert gibt Auskunft über die Messfeldgröße einer Kamera bei einem Abstand von einem Meter. Nicht immer passt das Messfeld genau auf den Punkt des zu thermografierenden Bereiches. Somit kann es zu einer möglichen Vermischung der Temperaturbereiche bei einer Messung kommen. Dies kann mitunter die Messergebnisse verfälschen. Hier besteht die Möglichkeit, durch eine Verringerung des Abstands oder mehrere Messungen gegenzusteuern. Auch hier gilt, je hochwertiger eine Kamera ist, umso hochwertiger ist das Messergebnis.