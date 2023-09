Immer auf dem letzten Stand

Genau aus diesem Grund ist die Planliste auch das Herzstück von Planfred. In der Listenansicht wird nur der jeweilige Planletztstand angezeigt. Alle Projektbeteiligten können individuell einstellen, ob und in welchen Zeitabständen sie über neue Uploads informierten werden. Überholte Pläne werden, sobald es einen aktuelleren Index gibt, in die Planhistorie verschoben. Sämtliche Planungsstände sowie der gesamte Aktivitätsverlauf bleiben jedoch weiterhin abrufbar. Um die Suche möglichst effizient nutzen zu können, empfiehlt Julia Aigner, alle Pläne und Dokumente konsequent mit den korrekten Tags zu versehen. „Das erleichtert das Filtern und damit das Auffinden von Plänen und Dokumenten enorm.“

Auch der Planversand sowie das dazugehörige Freigabeprozedere finden über die Plattform statt. Dabei werden die Pläne nicht als Anhang, sondern als Download-Links versendet, wodurch es keine Beschränkung bei den Dateigrößen gibt. Selbst 3D-Daten können problemlos versendet werden, verspricht das Softwareunternehmen. Das klassische Ampelfarbsystem (Gelb = Freigabeanforderung ist im Laufen; Rot = Korrektur angehängt; Grün = Freigabe erteilt) soll den aktuellen Freigabestatus für alle Beteiligten einfach nachvollziehbar machen.

Weitere Funktionen

Beim Architekturbüro Franz & Sue kommt Planfred hauptsächlich für den Planaustausch und den Freigabeprozess zum Einsatz. Die Plattform bietet aber noch weitere Funktionen. Zusätzlich zu Plan- und Dokumentenaustausch können die Nutzer*innen Tasks vergeben oder über die Chatfunktion Rückfragen oder Abklärungen abstimmen. Neu ist zudem das Mängelmanagement in der mobilen App von Planfred. Wie auch von anderen Apps bekannt, kann dabei der Mangel vor Ort fotografiert oder gefilmt und per Tasks den Zuständigen zu Behebung zugewiesen werden.

Für die notwendige Sicherheit beim Datentransfer wird mittels durchgängiger SSL-Verschlüsselung gesorgt. Auch kann nichts verloren gehen: Alle ­Projektdaten werden in der Planfred-Cloud gespeichert. Redundante Datenbank-Server mit Auto-Failover sowie einem kompletten Backup alle zwölf Stunden garantieren laut Hersteller die Sicherheit der Daten.

Für Fragen und Probleme bietet Planfred nicht nur eine ausführliche FAQs-Rubrik auf der Website, sondern auch einen Nutzersupport per Mail oder Telefon.