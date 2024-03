IPA ein guter Ansatz

„In den vergangenen 50 Jahren hat sich gezeigt, dass die klassische Projektabwicklung zu enormen Reibungsverlusten führt.“ Robert Schedler, Geschäftsführer des Planungsbüros FCP spricht ein Thema an, das vielen Akteuren am Bau unter den Nägeln brennt. Die Kritik an den traditionellen Arbeitsprozessen bei Bauprojekten ist groß. Vor allem an der strikten Trennung zwischen Planern und Ausführenden. „Die Frage lautet daher: Wie kann man es besser machen, damit die Auftraggeber*innen zu ihrem Ziel kommen – und zwar sichere Kosten und sichere Zeitvorgaben.“

Europaweit werden mittlerweile neue Projektformen getestet, die stärker auf Kooperation setzen. Auch in Österreich (siehe dazu auch den Beitrag „Mehr Teamarbeit am Bau ab Seite 24). Eine davon ist die sogenannte „Integrierte Projektabwicklung“ (IPA). Die Idee dabei: Planer und Ausführende bilden ein gemeinsames Projektteam. Sie arbeiten eng zusammen und teilen sich einen gemeinsamen Gewinntopf, der bei Zielerreichung ausgeschüttet wird. Die Bauzeitung wollte wissen, wie sehr Modelle wie die IPA bei ihren Leserinnen und Leser bekannt sind und was diese von ihnen halten?