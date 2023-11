Vielseitigkeit

Neben optischen und haptischen Eigenschaften kann die DecoWall aber vor allem mit ihrer Vielseitigkeit punkten. Das Wandpaneel mit vierseitigem Nut- und Federprofil eignet sich für Profis und Hobbyhandwerker gleichermaßen. Während sich im Bereich der Innenarchitektur und Architektur mit der DecoWall schnelle, wirkungsvolle Lösungen für Messestände, Pop-up-Stores oder im Ladenbau kreieren lassen, sorgt das Material auch in den eigenen vier Wänden für einen nachhaltigen und unkomplizierten „Tapetenwechsel“ – ob als dekorative Wandverkleidung im Wohn- oder Schlafzimmer oder für frischen Wind in Garderobe und Garage. Daneben findet die DecoWall auch als robuste Innenverkleidung im Dachausbau sowie in der Hobbywerkstatt oder im Innenraum von Garten- und Baumhaus Anwendung.