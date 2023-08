Mode zwischen zwei Glasscheiben

Die Lernhäuser und Fachklassen verteilen sich auf vier Stockwerke, die über ein zentrales Treppenhaus mit Atrium erschlossen werden. In diesem zieht vor allem das Werk des Künstlers Christian Falsnaes die Blicke auf sich: Eine große Glasfläche aus einzelnen Elementen, die sich über die gesamte Höhe des Treppenhauses erstrecken. Sie sind Absturzsicherung und Kunst am Bau in einem.

Der Farbverlauf aus roten, orangen, gelben, violetten, grünen und blauen Feldern wird durch bunte Kinderkleidung gebildet, die zwischen zwei Glasscheiben einlaminiert wurde. Realisiert wurde das Kunstwerk in Kooperation mit Glas Marte. Eine der Dienstleistungen des Bregenzer Unternehmens besteht darin, Materialien zwischen zwei Glasscheiben einzulaminieren. Für dieses Verfahren eignet sich beinahe jedes erdenkliche Objekt, wie zum Beispiel Draht, Stickereien, Papier und vieles mehr. Um alle Komponenten dauerhaft miteinander zu verbinden, werden elastische, reißfeste Folien verwendet. Für den Verbund können sämtliche Glasarten genutzt werden.