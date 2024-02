Häuser mit Geschichte

Um den Einzug von zeitgenössischen Ansprüchen in die historische Villa zu ermöglichen und gleichzeitig das besondere Flair zu erhalten, orientierten sich die beiden an historischen Aspekten und modernem State of the Art. Die Villa Alma ist nicht das erste Haus, das diesem Konzept folgt. Seit der Gründung der „Heym Collection“ im Jahr 2014 wurden bisher 8 Projekte realisiert und zu neuem Leben erweckt.

Auf die Frage, was sie motiviert, alte Gemäuer zu revitalisieren, erklärt Martina Toifl in einem Interview: „Häuser mit Geschichte bieten einfach mehr. Mehr Reminiszenz an alte Zeiten, mehr Raum für Neues, Spannendes. Dass bereits gelebt, geliebt und gelacht wurde in den Häusern, gibt ihnen eine ganz besondere, altehrwürdige Ausstrahlung und behagliche Ruhe.“