Spätestens 2050 ist es soweit: Bis dahin soll die EU vollständig dekarbonisiert sein. Das gilt auch für die Bauwirtschaft. Und das gilt auch für bestehende Gebäue. Dies wird in der Novelle der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) bekräftigt, die vor einigen Wochen beschlossen wurde. Die Bauwirtschaft darf sich also auf neue Impulse freuen. Aber sie steht auch vor großen Herausforderungen – vor allem bei der Sanierung des Altbestands: Um die Klimaziele zu erreichen, ist es notwendig, dass in Österreich pro Jahr drei Prozent der bestehenden Gebäude thermisch saniert werden. Laut einer Studie des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) verharrt die Sanierungsquote aber seit 2015 hartnäckig bei 1,5 Prozent. Experten hoffen, dass sich das bald ändern könnte: Das erhöhte Bewusstsein um die Klimaerwärmung und die gestiegenen Energiekosten in Folge des Ukraine-Krieges haben zu einem Umdenken in der Bevölkerung geführt. Zudem wurden die Förderungen der öffentlichen Hand vor kurzem deutlich aufgestockt.

Vor diesem Hintergrund widmete die Standardisierungsorganisation Austrian Standards im Mai eine Podiumsdiskussion dem Thema „Sanierung“. Der sechste „Austrian Standard Baustammtisch“, der von Bauzeitung-Chefredakteur Martin Hehemann moderiert wurde, war hochkarätig besetzt. Die lebhafte Diskussion wurde von 250 Gästen live und digital verfolgt. Das Thema: Lassen sich ökonomische und ökologische Anforderungen bei den notwendigen Sanierungsmaßnahmen unter einen Hut bringen? Und wenn ja, wie?