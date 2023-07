Beton-Ballett: Brückensanierung auf wienerisch

Das Team hinter COUNT, bestehend aus dem AIT (Austrian Institute of Technology) und Smart Minerals GmbH, hat jedoch eine Lösung im Visier. Die Idee: Betonarbeiten unter laufendem Verkehr. Dafür muss der Beton seine Festigkeit während des Erhärtens unter ständigen Vibrationen beweisen. Hier kommt der Mobile Seismic Simulator (MoSeS, Bild oben) des AIT ins Spiel, der Prüfkörper systematisch zum Schwingen bringt. Anschließend untersucht Smart Minerals die Betonproben intensiv auf Festigkeit und Dauerhaftigkeit.

"Unser Hauptziel besteht darin, einen Grenzwert für harmlose Erschütterungen beim Aushärten von Beton zu definieren", erklärt das Projektteam. Hierzu werden reale Schwingungssignale und verschiedene Betonrezepturen untersucht. Durch den Einsatz von Glasfasern, die in den Beton eingebettet sind und Erschütterungen und Rissbildungen erfassen, erhoffen sich die Forscherinnen und Forscher authentische Ergebnisse.