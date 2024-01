Wieder in den Urzustand gebracht

Das niederösterreichische Bauunternehmen Leyrer + Graf erhielt als Generalunternehmer den Auftrag, den Urzustand der Jugendstilfassade wiederherzustellen. Im Leistungsumfang waren umfangreiche Tätigkeiten enthalten: Gerüst- und Abbrucharbeiten, Mauerwerksverpressungsarbeiten, Instandsetzung sowie die teilweise Neuherstellung des Putzes, Sandstrahlarbeiten, Restaurierungsarbeiten, Maler-, Schlosser- sowie Spenglerarbeiten, Einbau neuer Stahlfenster, Schwarzdecker- sowie Blitzschutzarbeiten. In Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt wurde das historische Erscheinungsbild rekonstruiert, um das ursprüngliche Aussehen der Anlage wiederherzustellen. So strahlen die in grün gehaltenen Elemente nach der Sanierung nun wieder vor weißem Hintergrund.