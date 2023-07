Grüne Wende in der Zinshaus-Landschaft

Bild oben: Das erweiterte Team des Forschungsprojekts ZxB (Zinshaus x Baugruppe) v.l.n.r.: Markus Rumelhart (BV Mariahilf), Monika Grußmann (baukult ZT), Beatrix Vogler-Kautz (Initiative Gemeinsam Bauen & Wohnen), Petra Hendrich (realitylab), Bernd Vogl (Klima- und Energiefonds), Regina Lettner (baukult ZT), Sonja Stepanek (IniGBW), Gerhard Hofer (e7 energy innovation & engineering), Erika Kindermann (Infina), Micha Schober (realitylab), Constance Weiser (IniGBW).

Eine innovative Wende zeichnet sich im Wiener Zinshaus-Sektor ab: Ein neues Forschungsprojekt namens "Zinshaus X Baugruppe" (ZxB) strebt an, herkömmliche Ansätze in der Immobiliensanierung zu überdenken und bringt frischen Wind in die traditionellen Altbauten Wiens. Die Mission: Die Erhöhung der Sanierungsrate, die Verbesserung der Energieeffizienz und eine aktive Verhinderung von Immobilienspekulation.