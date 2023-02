Nach über 130 Jahren beinahe ununterbrochenen Betriebs war das Parlamentsgebäude in Wien am Ende seiner technischen Lebensdauer angelangt. Die Schäden am von Architekt Theophil Hansen in den Jahren 1874 bis 1883 errichteten “Hohen Haus” waren immer offensichtlicher geworden. Um das Bauwerk zu bewahren, wurde 2014 die Generalsanierung beschlossen, 2018 war das erste Baustellenjahr. In den vier Jahren Bauzeit waren rund hundert Firmen am Werk, tausende Handwerksstunden wurden investiert, um das im griechischen Stil errichtete Gebäude zukunftsfit zu machen und dennoch seinen ursprünglichen Charakter zu erhalten. Mitte Oktober 2022 startet man mit der Rückübersiedlung, am 12. Jänner 2023 erfolgte schließlich die offizielle feierliche Wiedereröffnung. Am 14. und 15. Jänner war die Bevölkerung im Rahmen zweier Tage der offenen Tür unter dem Motto “Parlament verbindet" am Zug – und das Interesse war riesig: Rund 25.000 Besucher*innen zählte man am ersten offenen Wochenende.