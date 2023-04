Sicherheit, Komfort und Sichtschutz in einem Glas

In den Brüstungen unterhalb der Fenster, in Außentüren und Fassadenelementen im Erdgeschoss mussten die Füllungen aus Plattenwerkstoffen ersetzt werden, weil diese stark verwittert und bereits mehrfach ausgebessert worden waren. Bei der Instandsetzung setzte man stattdessen auf wetterfeste emaillierte Glaspaneele mit Brandschutzverglasung. Entsprechend behördlichen Vorgaben mussten Brandschutzanforderungen bei den Brüstungen erfüllt werden. Die von Vetrotech Saint-Gobain gefertigten "Contraflam Lite 30 Climatop"-Gläser sind Brandschutz-Sicherheitsgläser für die Außenwendung. Anders als die nicht mit Brandschutzfunktion versehenen ursprünglichen Brüstungsfüllungen bieten diese nun hocheffizienten Schutz vor Bruch und vor Brand entsprechend der Widerstandsklasse E 30. Durch den Aufbau als Dreifach-Isolierglas sorgen sie zudem für bessere Wärmedämmung und schaffen so in Kombination mit den neuen Fenstern das ganze Jahr Klimakomfort. Um die Optik der Bestandsfassade zu erhalten, wurden in die Brüstungsgläser weiß emaillierte Scheiben integriert. Diese fügen sich auf zurückhaltend elegante und zugleich visuell präsente Weise in die sanierte Fassade ein. Der Einsatz der Contraflam-Verglasungen in diesem speziellen Aufbau zeigt, wie es gelingen kann, Bestandsfassaden mit Hilfe moderner Verglasungen und durch auf die Anforderungen abgestimmte Kombinationen sowohl unter Sicherheits- als auch unter Komfort- und ästhetischen Aspekten zeitgemäß zu sanieren. So konnte ein Gebäudekomplex erkennbar als Kind seiner Zeit erhalten und zugleich auf höchstem technischem Stand ertüchtigt werden. [gr]