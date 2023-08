Second Life für Gebäude

Das genossenschaftlich organisierte Innovationslabor Renowave hat sich im vorigen Jahr mit Standorten in Wien und Gleisdorf gegründet und konzentriert sich auf klimaneutrale Gebäude- und Quartierssanierungen in Österreich. Das Labor dient als unabhängiger Knotenpunkt für Innovationsprojekte im Renovierungssektor und unterstützt Initiativen im Zusammenhang mit Demonstrationsgebäuden und Stadtvierteln dabei, einen klimaneutralen Gebäudebestand zu fördern. Die serielle Sanierung in Österreich wird vorangetrieben.