Die Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos Pico plus bekam erst kürzlich ein neues Bedienkonzept spendiert. Die kompakte Nassläufer-Umwälzpumpe verfüge über ein, vollgrafisches 2“-TFT-Display und erleichtere damit die Installation und Inbetriebnahme deutlich, wie der Hersteller verspricht. Der inte­­­grierte, anwendungsgeführte Einstellungsassistent sei intuitiv verständlich und biete zahlreiche Regelungsfunktionen zur flexiblen Anpassung an die jeweilige Anwendung. Zudem komme eine gänzlich intuitive Bedienung, Anwender könnten den grünen Knopf – das zentrale Bedienelement auf der Gehäusevorderseite – komfortabel mit nur einer Hand bedienen. Über den grünen Drehknopf könnten die verschiedenen Betriebsarten sowie Funktionen – etwa automatischer Nachtabsenkbetrieb – einfach und nutzerfreundlich eingestellt werden.

Der Wilo-Connector ermögliche, betont der Hersteller, einfaches Anschließen ohne zeitraubende Konfigurationen, da durch die Werkseinstellung Dynamic Adapt plus die Pumpe bereits werkseitig optimal eingestellt sei. Optional könne die Pumpe mittels zusätzlich erhältlichen Wilo-Smart-Connect-Modul BT um eine Bluetooth-Schnittstelle erweitert werden. Dies ermögliche digitale Funktionen wie Überwachung und Einstellung der Pumpe, aber auch das Einspeichern der Kontaktdaten der verantwortlichen Installateur*innen auf der Pumpe selbst.

Über einen blockierstromfesten EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsregelung passe sich die Pico plus automatisch und stufenlos an die jeweilige Betriebsart an. Im Zusammenspiel mit dem einfachen hydraulischen Abgleich sowie hoher Einstellgenauigkeit erreiche die Pumpe dem Hersteller zufolge höchste Energieeffizienzwerte.

Ganzheitliche Gebäudetechnik

Eine spannende Entwicklung in der Pumpentechnik ist auch die Integration multifunktionaler Pumpensysteme. Diese Systeme kombinieren verschiedene Funktionen wie Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung und mehr in einem einzigen, kompakten System. Diese Integration ermöglicht eine optimierte Nutzung von Energie und Ressourcen, da die verschiedenen Funktionen miteinander interagieren und Synergien nutzen. Dies trägt nicht nur zur Platzersparnis bei, sondern fördert auch eine ganzheitliche Herangehensweise an die Gebäudetechnik. Durch die Verschmelzung von Aufgaben in einem System wird zudem der Raumbedarf reduziert, und es eröffnen sich neue Möglichkeiten für innovative Steuerungskonzepte. Die reibungslose Abstimmung von Heizung und Kühlung innerhalb eines einzigen Pumpensystems führt zu höherer Effizienz und verbessertem Raumklima.

Die steigende Akzeptanz erneuerbarer Energien hat zudem auch die Pumpentechnik beeinflusst. Heute werden Pumpensysteme verstärkt mit Solarthermie, Geothermie und anderen erneuerbaren Energiequellen integriert. Diese Quellen liefern nachhaltige Energie für den Betrieb von Pumpen, was nicht nur die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert, sondern auch zur Schonung der Umwelt beiträgt. Im Zuge dieser Entwicklung haben einige Systeme die Fähigkeit zur Energiekaskadierung erlangt. Das bedeutet, dass überschüssige Energie, die beispielsweise durch Solarthermie gewonnen wurde, für andere Zwecke wie Warmwasserbereitung oder Heizung genutzt werden kann. Dies maximiert die Effizienz und macht Pumpensysteme zu einem integralen Bestandteil nachhaltiger Gebäude.