Vorwandinstallation

Praxisbeispiel

Idyllisch am Rande eines Schlossparks gelegen, bietet der Neubau der Wilfried-Jeurink-Stiftung als Pflegeeinrichtung 24 Menschen mit Handicap ein neues Zuhause. Geplant wurden drei Wohngruppen mit je acht Apartments zwischen 18 und 25 Quadratmetern Größe, mit Badezimmern, die jeweils 5,5 Quadratmeter groß sind.

Drei Monate früher als geplant wurde die Immobilie Ende April 2023 an den Bauherren übergeben. Möglich wurde dies, weil bei der Fertigstellung der Sanitärräume industriell vorgefertigte Installationswände von „TECEsystem“ zum Einsatz kamen. Diese beschleunigen bei einem Neubau mit einer gewissen Anzahl gleicher Grundrisse den Prozess ungemein: „Wir hatten eine große Planungssicherheit. Man konnte sehr viel im Vorfeld abstimmen. So hatten wir eine erhebliche Reduzierung der Bauzeit im Bereich der Sanitärinstallationen“, erklärt Julia Wolterink, Planungskoordinatorin Haustechnik beim G. Büter Bauunternehmen.

Die WC-Anlagen sind so konzipiert, dass auf klassische gemauerte Trennwände zwischen den Sanitärräumen verzichtet werden konnte und in den 24 Wohneinheiten insgesamt zwölf raumhohe Trennwände von TECEsystem zum Einsatz kamen. Die Anlieferung auf die Baustelle erfolgte just-in-time, die industriell vorgefertigten Register wurden vorpositioniert und mussten anschließend nur noch an den einzelnen Schnittpunkten der Leitungen angeschlossen werden. „Die ganze Installation hat nur sieben Arbeitstage gedauert. Im Einsatz waren vier Mann“, erklärt Projektleiter Karsten Warrink vom ausführenden Handwerksbetrieb Hermann Schulten. „In konventioneller Bauweise hätte ich sechs bis sieben Wochen und das Doppelte an Personal benötigt.“