Nachhaltigkeit Geze erhält EcoVadis-Siegel

Zutrittstechnik Von: Redaktion Metall

Geze, Spezialist für moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik, hat im vergangenen Jahr seine Bemühungen um Nachhaltigkeit in allen Bereichen gesteigert und damit sichtbare Erfolge erzielt. Dafür erhält das Unternehmen das Committed-Siegel in der Bewertung von EcoVadis. Insbesondere in der Kategorie Umwelt verbesserte Geze im vergangenen Jahr seine Leistung deutlich.