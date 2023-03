Eine starke Beziehung als Basis

Wir Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir. Gemeinsamkeiten schweißen zusammen. Dies hat evolutionäre Gründe. Menschen haben sich in Kohorten zusammengetan. Diese hatten dieselben Ziele, idente Bräuche und Riten sowie die gleiche Art, sich zu verständigen. Dadurch konnten die Urmenschen ihr Überleben sichern. Uns darf bewusst sein: Wir Menschen sind zur vorherrschenden Spezies auf diesem Planten avanciert, da wir in der Lage waren und sind, miteinander zu kooperieren. Findet man also jemanden unsympathisch oder uninteressant, liegt es meist daran, dass er oder sie Dinge an sich hat, die einem nicht entsprechen. Oder anders ausgedrückt: Man findet keine oder zu wenig Gemeinsamkeiten. Diese Entscheidung wird rasch und unterbewusst ­getroffen. Meist kann man gar nicht genau sagen, warum man eine bestimmte Person nicht mag.