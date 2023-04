Menschen mit allen Eigenschaften akzeptieren

Vielfach ist die Beziehung zu Menschen schwierig, die ein Persönlichkeitsmerkmal aufweisen, welches bei einem selbst starke Abneigungsgefühle hervorruft. Man urteilt über diesen Menschen, und eine gewinn­bringende Beziehung ist kaum möglich.

Diese abstoßenden Merkmale können einen jedoch sehr viel lehren. Nach dem Schweizer Psychiater C. G. Jung verdrängen wir die sogenannten Schattenmerkmale unserer Persönlichkeit ins Unterbewusstsein. Diese repräsentieren unsere "dunkle Seite", mit der wir uns nicht gern auseinandersetzen. Diese eigenen Schattenseiten werden uns durch unser soziales Umfeld gespiegelt. Fakt ist jedoch: Wir können nur wahrnehmen, was auch in uns ist. Ziel einer reifen Persönlichkeit ist immer das Ausagieren und Integrieren der Schattenanteile. Die störenden Eigenschaften sind auch Teil von uns selbst und werden uns so lange bei anderen Menschen negativ auffallen, solange wir diese nicht als Teil von uns akzeptieren.