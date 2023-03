Empathie als Grundlage für Vertrauen

Um anderen vertrauen zu können, ist es wichtig, ihre Gefühlslage zu erkennen. Nur dann ist man in der Lage, die Gefahren, die von Vertrauen ausgehen, richtig einzuschätzen. Die dazu notwendige Fähigkeit nennt man "Empathie". Empathie auszubilden ist nicht möglich, ohne Zugang zu seinen eigenen ­Gefühlen zu haben. Daher ist, wie schon in diesem Beitrag dargestellt, der Umgang mit den eigenen Emotionen so wichtig. Empathie bedeutet, mitfühlen zu können. Wenn man mit sich selbst kein Mitgefühl empfinden kann, wird man sich auch schwertun, Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben. Daher ist die Grundlage für Vertrauen die Selbstwahrnehmung. Darauf aufbauend, entwickelt sich dich Fähigkeit der Empathie und damit das Vertrauen.