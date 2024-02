In der Familie Thennemayer hält man Traditionen hoch. So wird nicht nur die seit 1968 bestehende Familientischlerei im niederösterreichischen Hürm traditionell vom Vater zum Sohn weitergegeben, sondern ebenso der Vorname des männlichen Nachwuchses. Roman Thennemayer leitet den Betrieb in dritter Generation und heißt wie sein Vater und sein Groß- vater „Roman“. Und auch sein Sohn wurde auf diesen Namen getauft.

Das Unternehmen startete als klassischer Bautischlereibetrieb. In den 1990er-Jahren entwickelte sich die Gastronomie, in der Folge auch die Hotellerie zu einem wichtigen Auftraggeber. Man fertigt komplette Einrichtungen vom Speiseraum über die Rezeption bis zum Schlafzimmer – mittlerweile für Kunden in ganz Österreich. Um dem Ruf entgegenzuwirken, die Tischlerei Thennemayer sei nur noch für große Auftraggeber da, hat Roman Thennemayer Jun. in den vergangenen Jahren ganz bewusst das Privatkundengeschäft forciert. Eine weise Entscheidung, denn: „Die privaten Kunden haben uns sehr stark durch die schwierigen Zeiten während der Pandemie durchgeholfen."