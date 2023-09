Digitalisierung ist unverzichtbar. Das gilt auch in der Baubranche. Da Planende und Projektleitende schon seit längerem ihr Portfolio an innovativen Technologien erweitern, verfügen sie über einen Vorteil. Dass die Stadt Wien mit dem Projekt BRISE vorangeht und Bauvorhaben digital be­­vorzugt behandelt, wird weitere Auswirkungen auf die Entwicklung der Digitalisierung in der Branche haben.

Ist-Zustand der Digitalisierung

In der jüngsten Studie „Die Bauindustrie in anspruchsvollen Zeiten“ beschreibt Price Waterhouse Coopers (PWC) den Ist-Zustand der Branche – vor allem in Deutschland, aber auch übertragen auf die heimischen Verhältnisse. Darin bestätigt sich der Vorsprung der Planer, die in Simulations- und Visualisierungstechnik sowie in BIM die größten Potenziale sehen (88 bzw. 79 Prozent). Allerdings erkennen die Unternehmen bei sich selbst noch Schwächen, denn die eigenen Fähigkeiten in der Umsetzung wurden mit gerade 36 (Simulation) respektive 25 Prozent (BIM) angegeben.

Bei den Lösungen im Bauprojekt-Management ist es noch schwieriger. Zwar sehen sich die Unternehmen, was Cloud-Lösungen angeht, bereits gut aufgestellt, Echtzeit-Reporting oder gar IoT-Lösungen (IoT – Internet of Things) auf der Baustelle zeigen jedoch große Mängel. Während das Potenzial bei Echtzeit-Reporting bei 70 Prozent gesehen wird, schätzt man die eigenen Fähigkeiten hierbei auf 21 Prozent. Bei IoT-Lösungen ist der Gap mit 61 Prozent Potenzial und 16 Prozent attestierten eigenen Fähigkeiten noch dramatischer. Für diese Einschätzungen gibt es Gründe. Nicht nur dass 60 Prozent der Unternehmen die Anwendung digitaler Lösungen als ausbaufähig erachten, nennen 91 Prozent der Unternehmen den Fachkräftemangel als größtes Problem bei der Einführung und Integration von Technologien im eigenen Unternehmen. Die Schlussfolgerung: Ein Gutteil der Unternehmen traut es sich laut der Studie selbst nicht zu, ohne neue Kompetenzen durch geschulte Mitarbeiter digitale Technologien in ihre Arbeitsabläufe einzuführen.