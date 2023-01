Wie gestaltet sich Ihr Umgang mit Softwarelösungen?

Mettendorff: Vorab: FCP ist kein vollumfänglicher Softwareentwickler. Wir sehen unsere Mission eher darin, die bestehenden Produkte und Plattformen miteinander zu verknüpfen. Dafür nutzen wir die bestehenden Application Programming Interfaces (API) oder entwickeln fehlende Schnittstellen weiter. Wir bieten dies primär in Form einer Dienstleistung an, wo wir unter anderem gezielte Screenings des Softwaremarktes durchführen und uns in gemeinsamen Workshops mit den Bedürfnissen des Kunden beschäftigen. Ziel ist es, optimale Lösungen für den Nutzer zu entwickeln und dabei Einschulungsaufwand als auch Kosten zu reduzieren. Wir versuchen, eine Digitalisierungsstrategie anhand von Use-Cases festzulegen und diese in kleineren Arbeitspaketen sukzessive zu implementieren.

Sprechen wir über BIM. Die Einführung in die Arbeitsweise ist ein langer Prozess. Welcher Leistungsaufbau ist in der Branche noch notwendig?

Mettendorff: Die ersten Probleme gibt es in den meisten Fällen schon bei der Beauftragung. Viele Ausschreibungen von Building-Information-Modeling-Leistungen sind theoretisch und nicht praxisnah, da bei den Kunden das Hintergrundwissen und die BIM-Praxis fehlt. Oft muss seitens der Bauherren ein externer BIM-Experte hinzugezogen werden, um von Anfang an die BIM-Leistungen zielführend auszuschreiben. Außerdem haben wir in der Praxis vermehrt festgestellt, dass BIM nicht an der BIM-Umsetzung selbst scheitert, sondern aus anderen Gründen. Deswegen haben wir verstärkt an unserer digitalen Projektumgebung gearbeitet. Damit werden BIM-Projekte optimal unterstützt und die Einstiegshürden zur BIM-Arbeitsweise minimiert. Wir denken über Building Information Modeling hinaus, um die BIM-Prozesse zum Funktionieren zu bringen.

Welche Vorteile bringt diese digitale Projektumgebung in der Arbeit mit BIM?

Mettendorff: Es gibt noch viele Wissensdefizite, und BIM funktioniert oft nicht aufgrund fehlender Infrastruktur. Auf Basis dieser Probleme haben wir die digitale Projektumgebung geschaffen. Ziel ist es, über ein Webinterface sofort im BIM-Projekt zu sein. Um an BIM-Prozessen teilnehmen zu können, gibt es also einen Webzugang, der über einen Internetbrowser abgerufen werden kann. Je nach Kunde wird das Interface angepasst, um effizient mit den BIM-Modellen zu arbeiten. Es ist nicht mehr notwendig, händisch etwas herunterzuladen oder eine Software zu starten. Somit wird ein Mehrwert für das Projekt geschaffen.