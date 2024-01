Raffstoresystem im Praxiseinsatz

Alukon hat sein Raffstoresystem LS Dark mit einer eigens entwickelten und speziell konzipierten Lichtleitlamelle ausgestattet. Das ermöglicht zu jeder Tages- und Jahreszeit eine optimale Verdunkelung mit einer gleichzeitig effizienten Lichtlenkung. Damit wird eine optimale Lichtnutzung im Raum sowie der bestmögliche Durchblick nach außen gewährleistet – bei gleichzeitiger Blendfreiheit. Dieses neuartige Produktkonzept stieß auch bei einem Alukon-Partner auf Begeisterung. Der mittelständische Metallbaubetrieb AluGla aus Neukirchen bei Chemnitz ist seit mehr als 25 Jahren spezialisiert auf die Planung, Fertigung, Lieferung und Montage von Fenstern, Türen und Fassaden aus Aluminium und Glas und arbeitet seit langer Zeit mit dem Sonnenschutz-Spezialisten eng zusammen. „Wir sind für unsere Kunden immer auf der Suche nach innovativen Lösungen – gerade auch im Bereich Sonnenschutz. Die intelligente Kombination der eigentlich gegensätzlichen Ansätze von Lichtlenkung und Abdunkelung in einem Produkt fanden wir von Beginn an überaus spannend“, erklärt Prokurist Moritz Trommler.

Muster-Einfamilienhaus: Abdunkelung fast wie beim Rollladen

So ließ sich Moritz Trommler das neue Raffstoresystem schon kurze Zeit nach der Markteinführung vom Alukon Außendienst-Betreuer Ulrich Stuhrmann erklären. Die Vorteile haben den Metallbau-Betrieb bewogen, das System LS Dark beim Neubau eines modernen Bungalows in Chemnitz zu verbauen. Dabei wurde das Raffstoresystem vom AluGla Team in die hochwertigen Aluminiumfenster des Gebäudes integriert. „Auch im Schlafzimmer haben wir die LS Dark eingesetzt und es kommt wirklich nahe an die Verdunkelung von Rollladen heran. Durch die speziellen Bürstendichtungen zwischen Führungsschiene und Lamellen wird der Lichteinfall minimiert. Zudem entfallen durch den praktischen Seitenaufzug die sonst üblichen Textbandlöcher. Dadurch kommen keine Sonnenstrahlen am Textband vorbei in den Raum und die Optik bei geschlossenen Lamellen wirkt noch ansprechender“, so Moritz Trommler.

In Zukunft wieder eingesetzt

Auch zusätzliche Vorteile wie der schnelle Einbau, die geringe Stapelhöhe der Lamellen sowie die bereits im System integrierte Hochschiebehemmung trugen dazu bei, dass alle Beteiligten des Bauvorhabens in Chemnitz mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden sind. Moritz Trommler resümiert: „Die LS Dark ist bedenkenlos zu empfehlen und wir werden das System sicher auch in Zukunft bei unseren Projekten, vor allem im Wohnungsbau, einsetzen.“ (gw)