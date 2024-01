Sonnenschutz spart Energie

Ob Rollladen, Raffstoren oder Textilscreens: Alle Lösungen tragen zur Energieeffizienz von Gebäuden und zum Wohnkomfort bei – und das sowohl im Sommer als auch im Winter.

„Moderner Sonnenschutz erfüllt heute zahlreiche Anforderungen. Er schützt vor Hitze und neugierigen Blicken, trägt zur Energieeffizienz bei und steigert durch intelligente Steuerungssysteme den Komfort und die Sicherheit der BewohnerInnen. Bereits bei der Planung sollte daran gedacht werden, die Tageslichtlenkung bestmöglich zu nutzen oder mit intelligenten Bussystemen die Gebäudeautomation zu optimieren“, sagt Warema-Marketingleiterin Marion Fischer. Werden Sonnenschutzlösungen im Rahmen einer Modernisierung oder Sanierung in Bestandsbauten integriert, sorgen die Schacht-Systeme von Warema für ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit. Neben den Schacht-Raffstoren und Schacht-System-Rollläden hat Warema seine Produktlösungen für die nachträgliche Integration in Schächte und Blenden aktuell um eine flexibel einsetzbare Fenster-Markise erweitert.

Raffstoresysteme

Alukon hat das Raffstoresystem LS Dark entwickelt, mit dem eine solare Wärmeregulierung, eine optimale Tageslichtnutzung und eine Raumverdunklung gewährleistet sind. „Die Lösung basiert auf der Lichtleitlamelle LS 80, die an heißen Tagen dank ihrer besonders designten Lamellenkontur und der speziell vordefinierten Lamelleneinstellung von 20 Grad die Sonnenstrahlen besonders effektiv reflektiert“, erklärt Alexander Winkler, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Alukon. Ein Aufheizen der Räume wird vermieden, gleichzeitig erhellt das indirekt eintretende Tageslicht den Raum ohne Blendungen. Alexander Winkler: „Im Winter reflektiert die Lichtleitlamelle die flachen Strahlen der Sonne fast komplett nach innen. Diese werden an die Decke gelenkt und beleuchten damit indirekt von oben den Raum. Dabei kann die solare Strahlungswärme genutzt und Energie- und Heizkosten gespart werden.“

Textile Lösungen

Damit Innenräume auch bei großen Glasflächen vor einem Überhitzen geschützt sind, bietet heroal etwa das außenliegende Zip-Screen-System heroal VS Z für Beschattungsflächen von bis zu sechs Meter Breite und 18 Quadratmetern Fläche an. Mit einem Unterputz-Blendkasten wird der Sonnenschutz nahezu unsichtbar in die Fassade integriert. Er lässt sich aber auch mit einem vorgesetzten Blendkasten einsetzen, der sich farblich an die Gebäudeoptik anpassen lässt. Durch den geringen Wickeldurchmesser der Behänge kann der Wärmeschutz mit besonders kleinen Kastengrößen realisiert werden. Mehr als 250 Textilien im Standardportfolio, bestehend aus blickdichten und lichtdurchlässigen Geweben, bieten hohe Gestaltungsfreiheit und reduzieren die Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung um bis zu 100 Prozent.

Effektive Steuerungen

Außenliegende Sonnenschutzsysteme wirken am effektivsten, wenn sie automatisch gesteuert werden. Mit der Integration in das Smart Home bringen die Sonnenschutzprodukte enormes Potenzial für eine positive Gebäudeenergiebilanz. Bei der Ausstattung mit Wettersensoren können die Systeme den Energieverbrauch noch stärker reduzieren, indem die Anlagen nach den Wetterdaten agieren. Hella bietet mit Onyx ein Steuerungssystem, das außenliegende Lösungen oder auch Terrassenüberdachungen per Smartphone oder Tablet via App, Sprachsteuerung oder vollautomatisch steuern kann. Onyx kann mit allen gängigen Smart-Home-Systemen verbunden werden. (gw)

