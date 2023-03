Abgabenfreie Teuerungsprämie für Dienstnehmer*innen

Abgabenfreier Höchstbetrag

Die Abgabenfrei­heit der Teuerungsprämie bezieht sich auf alle Lohnabgaben (Lohnsteuer, Sozialversi­cherung, betriebliche Vorsorge, DB, DZ und Kommunalsteuer), die Dienstnehmer*innen erhal­ten diese Teuerungsprämien also Brutto für Netto.

Die maximale Teuerungsprämie von 3.000 Euro pro Jahr gliedert sich in zwei Teile:

Die ersten 2.000 Euro sind sowohl im Jahr 2022 als auch im Jahr 2023 pro Arbeitneh­mer*in abgabenfrei. Der/die Arbeitgeber*in kann weitgehend frei entscheiden, ob er/sie die Teuerungsprämie nur einzelnen Dienstnehmer*innen und/oder in unterschiedlicher Höhe gewährt.

Die Unterscheidungen dürfen aber nicht unsachlich sein und ar­beitsrechtliche Diskriminierungsverbote sind zu beachten. So dürfen beispielsweise Teilzeitbeschäftigte (einschließlich geringfü­gig Beschäftigte) nicht generell ausgeklam­mert werden. Es ist aber möglich, dass Teilzeitbeschäftigte eine Teuerungsprämie nur aliquot erhalten.

Die Abgabenfreiheit für die restlichen 1.000 Euro setzt voraus, dass die Zahlung auf­grund einer lohngestaltenden Vorschrift er­folgt. Als lohngestaltende Vorschrift zählt insbesondere, wenn die Teuerungsprämie durch Kollektivvertrag vorgeschrieben wird, oder an alle Arbeitnehmer*innen gewährt wird, oder an eine objektiv abgrenzbare Arbeit­nehmer*innengruppe (z. B. alle Angestellten, alle Ar­beiter*innen, alle Außendienstmitarbeiter*innen, alle Büromitarbeiter*innen, alle Beschäftigten, die bereits eine bestimmte Zeit im Betrieb tätig sind etc.) gewährt wird.

Möchte man Teuerungs­prämien nur an ausgewählte einzelne Ar­beitnehmer*innen auszahlen, gilt nur der niedrigere abgabenfreie Höchstbetrag von 2.000 Euro pro Jahr.

Der abgabenfreie Maximalbetrag von 3.000 Euro pro Jahr gilt als gemeinsamer Höchstdeckel für Teuerungsprämien und Gewinnbeteiligungen.