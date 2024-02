Zwei Möglichkeiten

Die Fragen, die dem EuGH zur sogenannten „Vorabentscheidung“ vorlagen (der EuGH hat, grob gesagt, das Monopol bei der Auslegung der EU-Richtlinien), bezogen sich (wie meistens) auf den Spielraum der Mitgliedstaaten in der Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien.

Konkret heißt es in Artikel 57 Absatz 4 der Richtlinie 2014/24/EU zum gegenständlichen Ausschlussgrund: „Öffentliche Auftraggeber können […] einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen oder dazu von den Mitgliedstaaten verpflichtet werden“. Fraglich war nun grundsätzlich, was das genau bedeutet.

Der EuGH stellte fest, dass die Mitgliedstaaten zwei Möglichkeiten haben: Entweder sie verpflichten die öffentlichen Auftraggeber dazu, den Ausschlussgrund anzuwenden; oder sie gestatten es diesen (was bedeuten würde, dass die öffentlichen Auftraggeber sich aussuchen könnten, ob sie diesen Ausschlussgrund zum Bestandteil einer Ausschreibung machen oder nicht). In Österreich hat der Gesetzgeber die erste Möglichkeit gewählt, also die Verpflichtung (öffentliche Auftraggeber müssen diesen Ausschlussgrund anwenden). Jedenfalls, so hielt der EuGH weiter fest, steht es den Mitgliedstaaten nicht frei, ob sie diesen Ausschlussgrund überhaupt umsetzen wollen. Diesen Ausschlussgrund im nationalen Vergaberecht gar nicht vorzusehen, sodass die öffentlichen Auftraggeber keine Möglichkeit hätten, ihn anzuwenden, wäre nicht zulässig.