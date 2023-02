Der Ausgangsfall

Der Fall ereignete sich in Deutschland, die EU-rechtlichen Vorgaben gelten aber auch in Österreich. Zwei Bieter – unterschiedliche Rechtspersonen (Gesellschaften) – legten jeweils ein Angebot in einem Vergabeverfahren. Sie waren verbundene Unternehmer, sowohl auf Gesellschafter- als auch auf Geschäftsführerebene. Die Angebote beider Bieter waren von derselben Person unterzeichnet.

Der Auftraggeber schied die Angebote aus, weil er der Ansicht war, dass der (in den EU-Vergaberichtlinien geregelte) Ausschlussgrund der "hinreichend plausiblen Anhaltspunkte" für eine wettbewerbsverzerrende Vereinbarung vorgelegen wäre.

Die Bieter bekämpften diese Entscheidung bei der Vergabekontrollbehörde, die die Ausscheidens­entscheidung aufhob, und zwar mit folgender Begründung: Dieser Ausschlussgrund beträfe kartellrechtswidrige Vereinbarungen (EU-rechtlich auf Basis von Art. 101 AEUV). Das Kartellrecht enthält aber ein "Konzernprivileg", nach dem Absprachen durch verbundene Unternehmer nicht verboten sind, diese dürfen sich also gegenseitig im Wettbewerb beschränken. Der zweiten Instanz im Vergabekon­trollverfahren war dieses Ergebnis suspekt, sie legte diese Frage dem EuGH zur Auslegung vor.