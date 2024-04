Der Widerruf des Vergabeverfahrens

Zweistufiger Widerruf

In formaler Hinsicht ist noch ein Unterschied zu beachten, nämlich, dass bei Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich der Auftraggeber den Widerruf zweistufig durchzuführen hat (wie bei einem Zuschlag): Zuerst Widerrufsentscheidung (also die Mitteilung, dass und warum ein Widerruf geplant ist) an alle Bieter, dann Abwarten der Stillhaltefrist, und erst dann Widerrufserklärung (= "Widerruf", also Beendigung des Vergabeverfahrens). Im Unterschwellenbereich darf der Auftraggeber sogleich widerrufen, ohne zuvor eine Widerrufsentscheidung versenden und ohne eine Stillhaltefrist abwarten zu müssen.

Eine Entscheidung des VwGH aus dem Vorjahr (24.8.2023, Ro 2020/04/0029) zeigt wieder einmal, dass ein sachlicher Grund recht bald vorliegen kann: Der Auftraggeber hatte versehentlich eine Position im Leistungsverzeichnis doppelt ausgeschrieben. Der erstgereihte Bieter hatte dies bemerkt und nur einmal ausgepreist (und im Begleitschreiben zum Angebot auf diesen Fehler hingewiesen), die anderen Bieter hatten die Position zweifach ausgepreist. Auch wenn die anderen Bieter dies ebenfalls bemerkt und die Position nur einmal ausgepreist hätten, hätte sich an der Reihung der Bieter nichts geändert (es wäre also zu keinem Bietersturz gekommen).

Daher, so könnte man meinen, war dieser Fehler von sehr eingeschränkter – oder, man könnte auch der Ansicht sein, von gar keiner – Bedeutung: Das Vergabeverfahren wäre ohne den Fehler genauso ausgegangen. Der erstgereihte Bieter hätte, da er ohnehin die Position nur einmal auspreiste, offenbar auch ohne den Fehler den gleichen Gesamtpreis angeboten.