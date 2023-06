Die Rückzahlung von Pauschalgebühren

Die Begründung

In der Begründung führte der VwGH weiters an, dass auch in der Sache selbst das BVwG falsch gelegen wäre: Angefochten wurde keine Entscheidung im Rahmen des durchgeführten offenen Verfahrens (das mit Zuschlagserteilung endete), sondern eine – behauptete – Direktvergabe nach Beendigung dieses offenen Verfahrens. Ob diese Behauptung sich im weiteren Verfahren als richtig herausgestellt hätte oder nicht, war nach dem VwGH – entgegen der vom BVwG vertretenen Ansicht – irrelevant. Das ist konsequent und nachvollziehbar, denn: Auch wenn der Antragsteller falsch gelegen sein sollte und tatsächlich keine unzulässige Direktvergabe vorgelegen wäre, hätte er dennoch eine solche Direktvergabe angefochten, und daher richtete sich die Höhe der ­Pauschalgebühren eben danach.

Der VwGH führte dafür noch ein anderes Argument an: Die ordnungsgemäße Gebührenentrichtung ist vom Verwaltungsgericht vor der Entscheidung in der Sache selbst zu prüfen, weil eine ordnungs­gemäße Gebührenentrichtung dafür notwendig ist, dass überhaupt ein zulässiger Antrag gestellt werden kann. Daher kann die Gebührenhöhe nicht von der Entscheidung in der Sache selbst abhängig sein, weil sie eben schon vorher festzustellen ist.