Die Schwarze-Schafe-Klausel

Der Anlassfall

Eine Arge hatte einen Auftrag derart schlecht ausgeführt, dass der Auftraggeber den Vertrag vorzeitig beendete. Die Ursache lag offenbar darin, dass ein Arge-Mitglied während der Ausführung insolvent wurde und nicht mehr leistungsfähig war, somit konnte die Leistung insgesamt nicht mehr ordnungsgemäß erbracht werden. Der Ausschlussgrund der Schwarze-Schafe-Klausel lag daher grundsätzlich vor.

Fraglich war aber, ob nun jedes Arge-Mitglied als unzuverlässig galt oder nur jenes, das die schlechte Ausführung verursachte. Eine Besonderheit in Litauen (und einigen anderen EU-Mitgliedsstaaten), die es in Österreich nicht gibt, ist eine staatliche Liste mit vergaberechtlich unzuverlässigen Unternehmern (vergleichbar einem Strafregister). Gegenständlich sollten nun alle Arge-Mitglieder in diese Liste eingetragen werden. Manche Arge-Mitglieder wehrten sich aber dagegen. Das litauische Gericht war unsicher, wie diese Frage anhand der EU-Vergaberichtlinien zu beurteilen ist und legte die Frage dem EuGH zur Entscheidung vor.