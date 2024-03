Das sagt der OGH

Und das Kartell- und Wettbewerbsrecht umfasst zweifellos nicht nur Wettbewerbssituationen nach Vergaberecht, sondern auch „private“ Sachverhalte außerhalb des Vergaberechts. Wenn es bei § 168b StGB also darum ging, diese Rechtsgebiete zu ergänzen bzw. einzubeziehen, so muss die Bestimmung auch für „private“ Vergaben gelten.

Der OGH setzte sich letztlich auch mit der in der Literatur geäußerten Ansicht auseinander, dass für die Anwendbarkeit von § 168b StGB relevant wäre, ob es sich um einen „privaten Auftraggeber“ handle. Das ist laut OGH aber schon deshalb kein geeignetes Abgrenzungskriterium, weil das BVergG selbst auch (teilweise) für Auftraggeber gilt, die „privat“ sind, also an denen die öffentliche Hand in keiner Weise beteiligt oder bei denen sie sonst beherrschend tätig ist. Das betrifft insbesondere private Sektorenauftraggeber, für die der gesamte Sektorenbereich gilt; aber auch in jenem Teil des BVergG, der grundsätzlich nur öffentliche Auftraggeber betrifft, gibt es Bestimmungen, nach denen auch private Auftraggeber zur Anwendung des BVergG verpflichtet sein können (siehe § 4 Abs. 2 bis 4 BVergG 2018).