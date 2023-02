Elektronische Zustellung: FinanzOnline und Abwesenheit

Eine hinterlegte Mailadresse ist nämlich wichtig, wenn Sie Ihrem Steuerberater die Zustellvollmacht nicht eingeräumt haben und wenn Sie auch in FinanzOnline der elek­tronischen Zustellung nicht widersprochen haben, weil dann Be­scheide, Benachrichtigungen etc. vom Finanzamt direkt in FinanzOnline zu­gestellt werden.

Versäumen Sie durch einen verspäteten Abruf der Nachricht eine Frist, dann ist es schier unmöglich, wieder in diese Frist ein­gesetzt zu werden. Für das Finanzamt gilt ein Schriftstück als zugestellt, wenn es in Fi­nanzOnline abgerufen werden kann. Auf den Zeitpunkt des Abrufs der Nachricht durch den Steuerpflichtigen kommt es nicht an.