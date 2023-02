Haftung der ÖBA und der Architektin

OGH 5 Ob 198/21k, 16.12.2021

In der Anlassentscheidung 5 Ob 198/21k wurde eine Wohnhausanlage mit Glasfassaden im Bereich der Stiegenhäuser und Laubengänge errichtet.

Einige Jahre nach Abschluss der Arbeiten zeigten sich Verformungen an der Verglasung der Laubengänge und der Stiegenhäuser sowie Risse in der Stahlkonstruktion. Laut dem Sachverständigengutachten waren diese Mängel auf Ausführungsfehler bei Glasauflagerungen und Befestigungen zurückzuführen. Weitere zwei Gutachten zeigten erhebliche Mängel der Planung und der Ausführung im Bereich der Anschlusspunkte der gesamten Stahl- und Glaskonstruktion auf.

Die örtliche Bauaufsicht nahm die Architektin, welche mit der Planung der gesamten Wohnhaus­anlage beauftragt war, in Anspruch und begehrte Schadenersatz sowie die Feststellung der Haftung für zukünftige Schäden. Im Architektenvertrag war vereinbart, dass die Architektin zur Überprüfung und Freigabe von Werkzeichnungen der ausführenden Firmen zuständig sei. Zudem war vertraglich fest­gelegt, dass sie die technische Oberleitung hatte.

Nach Auffassung der örtlichen Bauaufsicht war es nicht ihre Aufgabe, das Geplante umzusetzen, sondern die technische Oberleitung. Die beklagte Architektin entgegnete, sie habe dem Architektenvertrag entsprechend geplant. Die ausgeführte Konstruktion weiche von der Planung ab. Dass die Subunternehmerin schlampig gearbeitet habe, habe nicht sie zu verantworten, sondern hätte der Klägerin als örtliche Bauaufsicht auffallen müssen.

Der OGH bestätigte die Auffassung des Berufungsgerichts, dass sich die Architektin aufgrund der vertraglichen Zuständigkeit für die Überprüfung und Freigabe von Werkzeichnungen der ausführenden Firmen nicht darauf berufen kann, dass sie keine Verantwortung für die abweichende Ausführung trage.

Die Ausführungsmängel des Schlossers und deren Nichterkennen durch die örtliche Bauaufsicht traten nach der Beurteilung des OGH in diesem konkreten Fall hinter den massiven Unterlassungen (keine Ausführungsplanung, Überlassung der Detailplanung an den Schlosser) der Beklagten deutlich in den Hintergrund. Ein Schadensausgleich wurde insofern als nicht gerechtfertigt angesehen.