Zwei Gründe

Hier zeigt sich (wieder einmal), dass zwei Ausscheidensgründe des Bundesvergabegesetzes (BVergG 2018) regelmäßig bei Kalkulation und Angebotsprüfung zu beachten sind: Der eine lautet, dass ein Angebot mangels (vor allem betriebswirtschaftlicher) Plausibilität der Kalkulation (also der „Zusammensetzung des Gesamtpreises“) auszuscheiden ist. Der andere Ausscheidensgrund lautet, dass ausschreibungswidrige Angebote auszuscheiden sind.

Wenn nun in einem Angebot zwar alle relevanten Kosten betriebswirtschaftlich plausibel berücksichtigt werden, aber nicht dort kalkuliert werden, wo es die Ausschreibung vorgibt, liegt eine „Mischkalku­lation“ vor, die der Ausschreibung widerspricht. Mit anderen Worten interpretiert das Vergaberecht die Ausschreibungsvorgaben wie folgt: Wenn der Auftraggeber eine Position mit bestimmten (zum Beispiel Personal-)Leistungen ausschreibt, dann will er in dieser Position (und nicht irgendwo anders) angegeben haben, was diese Leistungen kosten.

Das BVwG hat dies hier mit folgendem Satz betont: „Die vergaberechtlichen Grundsätze der Transparenz und der Vergleichbarkeit der Angebote setzen eine kalkulatorische Kostenwahrheit auch in einzelnen Positionen voraus.“