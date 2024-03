Was ist Value Engineering?

Auch die ÖNORM B 2110:2023 schafft die Möglichkeit sog. Value Engineering vertraglich zu verankern. Value Engineering ist eine systematische Methode zur Verbesserung des “Wertes” von Gütern oder Produkten und Systemen durch eine Untersuchung der Funktion. Der Wert ist definiert als das Verhältnis zwischen Funktion und Kosten. Der Wert kann also entweder durch Verbesserung der Funktion oder durch Senkung der Kosten gesteigert werden. Das BVergG kennt zwar den Begriff Nachhaltigkeit nicht, bestimmt allerdings in § 91 Abs 6 BVergG diverse Leistungen (beispielsweise Gebäudereinigungs- und Bewachungsdienstleistungen) für die der Auftraggeber zwingend qualitätsbezogene Aspekte bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, der Eignungskriterien oder der Zuschlagskriterien oder bei der Festlegung der Bedingungen für die Ausführung des Auftrages festzulegen und in den Ausschreibungsunterlagen gesondert als solche zu bezeichnen hat.