Neues Handbuch für Vergaberecht

Fundiertes Verständnis von der Expertin

Die Vergaberechtsexpertin Melissa Aspalter vermittelt in ihrem jetzt bei Austrian Standards erschienenen Handbuch "Vergabe für Technikerinnen und Techniker" ein fundiertes Verständnis über das komplizierte Rechtsgebiet. Dieses Wissen, speziell an die Bedürfnisse von Techniker*innen angepasst, umfasst neben den Grundprinzipien des Vergaberechts zusätzlich Kenntnisse des Zivilrechts, die helfen, die zu vergebenden Verträge zu verstehen und rechtliche Risiken besser einzuschätzen. Das 140 Seiten starke Handbuch kombiniert aber nicht nur rechtliche Grundlagen mit praxisorientierten Anleitungen, um den Leser*innen ein wertvolles Werkzeug an die Hand zu geben, sondern klärt auch über die Bedeutung und den Nutzen fachlich relevanter ÖNORMEN auf.