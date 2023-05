Teilweise hat das seinen guten Grund, weil schon die Umstände des (wirtschaftlichen) Lebens, die juristisch zu ordnen sind, kompliziert sind. Es ist meistens wichtig, den richtigen Begriff zu verwenden, damit man Missverständnisse vermeidet (das ist auch bei technischen ­Fachbegriffen so; es ist ja nicht egal, ob man "Ortbeton" oder "Fertigbeton" sagt).

Manchmal sind Juristen aber in ihre eigene Sprache so verliebt (oder verpeilt), dass etwas übers Ziel geschossen wird.

In einem Fall, in dem auf den präzisen Wortlaut zu viel Wert gelegt wurde, hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH – Entscheidung vom 1.3.2022, E 1531/2021) reparierend eingegriffen. Zwar hat das dem Bieter nicht mehr viel genützt, weil das Vergabeverfahren inzwischen wohl schon beendet war, aber vielleicht hilft es anderen Unternehmern in der Zukunft.