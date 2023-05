Sachverständiger – Wer zahlt was?

Kein Gebührenanspruch

Keinen Gebührenanspruch bzw. lediglich Anspruch auf die der unvollendeten Tätigkeit entsprechende Gebühr besteht, wenn die Sachverständigentätigkeit aus eigenem Verschulden unvollendet geblieben ist.

In der Entscheidung 1 Ob 178/21i hatte sich der OGH mit dem Gebührenanspruch eines enthobenen Sachverständigen auseinanderzusetzen. Im Anlassfall hatte der Sachverständige sehr umständlich, weitschweifig und kostenintensiv gearbeitet. Bereits für Vorbereitungsarbeiten verzeichnete er 58.000 Euro von ursprünglich vorgesehenen 70.000 Euro. Er habe es zudem unterlassen, Urkunden von den ­Parteien zu fordern und in sein Gutachten einzuarbeiten und habe stattdessen ein – wie sich aus dem Akt ergibt – 270 Seiten umfassendes Konzept erarbeitet. Seine Arbeitsweise rechtfertigte er bloß unsub­stantiiert damit, dass diese in "komplizierten Bau- und Architektenprozessen" üblich wäre. Die Vorinstanzen gingen davon aus, dass ein Sachverständiger, dessen Tätigkeit aus eigenem Verschulden unvollendet blieb, dennoch Anspruch auf Entlohnung hat, soweit seine (Vor-)Arbeit im weiteren Verfahren verwertet werden kann. Da der Sachverständige im gegenständlichen Prozess seine anspruchsbegründete Vorarbeit den Parteienvertretern nicht übermittelt hatte, hatte er auch keinen Gebührenanspruch.