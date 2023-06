"Superficies solo cedit" lautet der in § 297 ABGB festgelegte römische Rechtssatz, welcher Grund- und Gebäudeeigentum als eine Einheit festlegt. Damit ist gemeint, dass in der Regel alles zum Eigentum eines Grundstücks gehört, was in grundfester Art und Weise darauf errichtet wird. Das ABGB bestimmt dahingehend, dass Bauwerke unselbstständige und sonderrechtsunfähige Bestandteile einer Liegenschaft sind, wenn sie sich mit Belassungsabsicht darauf befinden. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass Gegenstände, welche fest miteinander verbunden sind, rechtlich als eine Einheit gesehen werden sollen. Diesen Grundsatz durchbrechen jedoch die beiden Fälle "Superädifikat" und "Baurecht". Sie regeln das Bauen auf fremdem Grund.

In beiden Konstellationen fallen Bauwerkseigentümer und Grundeigentümer auseinander. Gemäß § 435 ABGB sind Superädifikate Bauwerke, die auf fremdem Grund in der Absicht ausgeführt werden, dass sie nicht stets darauf bleiben sollen. Errichtete Gebäude stehen infolgedessen im Eigentum einer anderen Person als jener des Grundstücks. Baurecht hingegen ist das dingliche, veräußerliche und vererbliche Recht, auf fremdem Grund ein Bauwerk zu errichten. Der Grundeigentümer behält in beiden ­Fällen das Eigentum am Grundstück, kann aber ein darauf befindliches Gebäude oder das Recht zum Bauen veräußern.