Unbehebbare Mängel in Angeboten

Der Sachverhalt

Im Leistungsverzeichnis waren unechte Bieterlücken (also die Vorgabe von Leitprodukten mit einer Bieterlücke, in der gleichwertige andere Produkte angeboten werden konnten) enthalten. In der Ausschreibung war dazu festgelegt, dass der Bieter – wenn er ein alternatives Produkt anbietet – innerhalb von acht Tagen nach Aufforderung (und dann nach nochmaliger Nachfristsetzung von weiteren vier Werktagen) die Gleichwertigkeitsnachweise zu übermitteln hat.

Weiters war laut Ausschreibung ein "Angebotsschreiben Teil C" auszufüllen, zu unterfertigen und mit dem Angebot abzugeben. Darin konnte der Bieter die in § 125 Abs. 7 BVergG vorgesehene Erklärung abgeben, dass bei Nichtgleichwertigkeit eines alternativen Produkts das ausgeschriebene Erzeugnis als angeboten gilt (um das Ausscheiden des Angebots wegen Nichtgleichwertigkeit zu verhindern). Diese Erklärung war mit "ja" oder "nein" anzukreuzen; mangels Ankreuzens war festgelegt, dass dann das ausgeschriebene Erzeugnis nicht angeboten wird (also bei Nichtankreuzen gilt automatisch "nein").

Ein Bieter legte ein Angebot, in dem er erstens in einer unechten Bieterlücke ein alternatives Produkt anführte und dem er zweitens das "Angebotsschreiben Teil C" nicht beilegte. Der Auftraggeber schied das Angebot aus, der Bieter bekämpfte das beim BVwG.