Unverhältnismäßigkeit von Verbesserung und Austausch

Unverhältnismäßigkeit

Der OGH bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts. In der Begründung führte er aus, dass der Übernehmer nur das Recht auf Preisminderung hat, wenn die Verbesserung und der Austausch unmöglich oder für den Übergeber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist (§ 932 Abs. 4 ABGB).

Die Unverhältnismäßigkeit ist dann zu be­jahen­­, wenn der Aufwand, der dem Übergeber durch die Verbesserung entsteht, in keinem Verhältnis zu der Bedeutung des Mangels für den Übernehmer steht. Der vom Unternehmer zu leistende Aufwand (hier Austausch der Fenster) ist dann unverhältnis­mäßig, wenn der durch die Beseitigung des Mangels bewirkte Vorteil gegenüber dem für die Beseitigung erforderlichen Aufwand an Kosten und Arbeit so geringwertig ist, dass der Vorteil und der Aufwand in einem offensichtlichen Missverhältnis stehen (hier Beseitigung eines unauffälligen optischen Mangels). Für die Unverhältnismäßigkeit nicht maßgeblich ist der Kaufpreis oder der Lieferwert der mangelhaften Sache.

Bei der Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit sind auch die für den Besteller durch den Verweis auf Preisminderung verbundenen zusätzlichen Unannehmlichkeiten zu berücksichtigen. Jedoch hat der OGH keine maßgeblichen Unannehmlichkeiten darin gesehen, dass Käufer der betroffenen Wohnungen die Mangelhaftigkeit der Fenster einwenden könnte, weil die Mangelhaftigkeit gegenüber einem potenziellen Käufer gleich zu beurteilen ist wie gegenüber dem Übernehmer.