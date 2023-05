Die Entscheidung des VwGH

Der VwGH stellte klar, dass der Auftraggeber nicht vor dem Ausscheiden eines Angebots alle Angebote "durchprüfen" und dann alle auszuscheidenden Angebote (gleichzeitig) ausscheiden müsse. Der zeitliche Ablauf der Angebotsprüfung für sich alleine ist irrelevant für die Frage der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit einer Ausscheidensentscheidung.

Daher liegt es grundsätzlich im Belieben des Auftraggebers, in welcher Reihenfolge er Angebote prüft und gegebenenfalls ausscheidet oder ob er überhaupt alle oder nur manche Angebote prüft (und gegebenenfalls ausscheidet); solange dadurch nicht das Ergebnis (also die Bestbieterermittlung) beeinflusst wird und solange vor der Zuschlagsentscheidung zumindest das erstgereihte Angebote geprüft wird.

Der Bieter hatte übrigens noch ein weiteres Argument vorgebracht, nämlich jenes, dass Produkte ausgeschrieben worden wären, die am Markt nicht erhältlich seien (also von keinem Bieter geliefert werden könnten). Dazu verwies der VwGH aber auf die bestandsfeste Ausschreibung, also den Umstand, dass der Bieter das im Zuge einer Anfechtung der Ausschreibung hätte geltend machen müssen (was nur vor Ablauf der Angebotsfrist möglich war, er aber nicht getan hat).