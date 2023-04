Relevanter Ausnahmetatbestand

Es gibt aber einen in der Praxis immer wieder relevanten Ausnahmetatbestand in § 35 Abs. 1 Z 1 BVergG 2018: Das Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung ist insbesondere dann zulässig, wenn zuvor in einem offenen oder nichtoffenen Verfahren mit Bekannt­machung "kein oder kein im Sinne des Abs. 2 geeignetes Angebot abgegeben […] worden ist und die ursprünglichen Bedingungen für den Bauauftrag nicht wesentlich geändert werden". Gemäß Abs. 2 gilt ein Angebot als "ungeeignet, wenn es ohne wesent­liche Änderungen offensichtlich nicht den in der Ausschreibung genannten Bedürfnissen und Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers entspricht". Häufig scheitert ein offenes oder nichtoffenes Verfahren in der Praxis daran, dass alle Angebote über dem Budget des Auftraggebers liegen. Wenn der Auftraggeber nicht nachträglich zusätz­liche Mittel auftreibt, bleibt ihm keine andere Wahl als der Widerruf des Vergabeverfahrens. Das ist auch zulässig, denn das Vergaberecht will den Auftrag­geber nicht zu einem Auftrag zwingen, den er nicht finanzieren kann.